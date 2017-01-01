Аварийная посадка самолета под Киевом: стали известны подробности

Три человека, находившиеся на борту, получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы.

Во время полета произошло снижение мощности двигателя, из-за чего судно начало терять высоту. Об этом, со ссылкой на слова пилота, сообщили в пресс-службе полиции Киева вечером в пятницу, 7 июня.

Как проинформировали в полиции, около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время планового облета самолет АН-2, вылетевший с аэродрома Чайка, совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе.

По данным полиции, в результате этого события три человека, находившихся на борту, получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы.

"По информации пилота, во время проведения облета произошло снижение мощности двигателя - и самолет начал уменьшать высоту. Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем", - отметили в ведомстве.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту аварийной посадки.

"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.1 ст. 276 ) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу Чайка. Позже спасатели его обнаружили на озере возле санатория Победа.

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