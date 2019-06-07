Пассажирка, сидевшая рядом с водителем умерла до прибытия медиков. Как оказалось, автопилот в момент аварии был отключен.

Серьезное ДТП с участием самого дорогого электрокара в пятницу, 7 июня, под Киевом. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы. Пассажирка Tesla погибла на месте, сообщает Информатор.

У участников ДТП разнятся версии на случившееся. Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают, что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет. Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен.

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам. Из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Украине произошло первое смертельное ДТП с Tesla

Напомним, в конце февраля, начале марта в США в течение недели произошло два смертельных ДТП c Tesla. Ранее сообщалось, что Tesla отозвала более 14 тысяч авто из-за подушки безопасности.

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