В Конотопе автомобиль полиции сбил ребенка

Десятилетний мальчик доставлен в больницу. Подчеркивается, что инцидент произошел вне пешеходного перехода.

В Конотопе полицейский автомобиль наехал на мальчика Корреспондент.net

В городе Конотоп автомобиль полиции совершил наезд на десятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте. Об этом вечером 7 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Конотопе около 18.30 на улице Успенско-Троицкая.

"Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на десятилетнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода", – говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. ГБР выясняет обстоятельства и причины аварии.

По приказу главы Нацполиции Сумской области, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан.

По информации портала dtp.kiev.ua, мальчика сбил автомобиль начальника местной полиции. Подчеркивается, что авто превышало допустимую скорость, а ребенок находится в тяжелом состоянии.

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