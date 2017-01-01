Политолог: объединенная оппозиция с легкостью преодолевает 5% барьер

7 июня в Киеве на Трухановом мосту, состоялось символичное подписание Меморандума единства оппозиционных сил. Ходившие после заявления Кернеса на съезде в Харькове о необходимости объединения оппозиции слухи, что проект прирастет каноничным ОппоБлоком потвердились. Политический союз для совместного участия в парламентских выборах заключили пять партий:»Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Відродження», «Доверяй Делам» и «Наши», пишет на своей странице в ФБ политолог Андрей Золотарев.

Понятно, что главная причина объединения усилий - это стремление преодолеть.

5% барьер, который Рада не пожелала снизить, отмечает он. В таком формате объединение будет претендовать на куда более широкое представительство, выходящее за рамки Юга и Востока страны. «Присоединение ОппоБлока и то, что он похоже станет базисом проекта плохая новость для их бывших коллег по фракции и партии ушедших к Медведчуку. Последние все дальше загоняют себя в токсичную и локальную пророссийскую нишу. Кроме того, на мажоритарке не только у ОппоБлока, но у «Видродження» позиции намного крепче чем у конкурентов из «За життя», да и поддержка мэров с их ресурсами свою роль сыграет, Такая политическая кооперация позволяет рассчитывать не только на проход в Раду по спискам, но и получить вторую по численности фракцию из «списочников» и «мажоритарщиков», уверен политолог.