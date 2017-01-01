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Президент поздравил сборную Украины с победой

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В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 украинские футболисты выбороли уверенную победу.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua
 
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над командой Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Поздравляю сборную Украины с победой!", - написал он.

Напомним, после победы над Сербией со счетом 5:0 Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками.

У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

Как сообщал Корреспондент.net, поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало недовольство в соцсетях.

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Теги: Украина, футбол, Поздравление, Владимир Зеленский, Чемпионат Европы
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Источник: korrespondent.net

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