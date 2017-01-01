ДТП в Конотопе: полицейскому объявили подозрение

Автомобиль, на котором был совершен наезд на ребенка, принадлежит начальнику полиции города. По данным прокуратуры Сумской области, инцидент произошел на пешеходном переходе.

Автомобиль полиции, который сбил ребенка в Конотопе facebook.com/Semenikhin

Полицейскому, который, находясь за рулем служебного автомобиля, сбил ребенка в Конотопе, объявлено о подозрении, он задержан. Об этом в субботу, 8 июня, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия - ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины он задержан", – подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил мэр Конотопа Артем Семенихин в Facebook, автомобиль, который сбил мальчика, принадлежит начальнику полиции города.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июня в Конотопе полицейский автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребенка. Сначала в пресс-службе полиции указали, что мальчик перебегал дорогу в запрещенном месте, однако позже эту информацию удалили.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталии Науменко, ребенка сбили на пешеходном переходе. Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

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