Пушилин заявил о росто обстрелов после прихода Зеленского
Глава террористов так называемой ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти число нарушений перемирия на Донбассе увеличилось.
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"Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского", — заявил Пушилин.
Он также считает, что "у Зеленского слабый авторитет" среди украинских военнослужащих. Пушилин добавил, что "в этом плане Зеленский мало на что влияет" и вынужден оправдываться.
Также Пушилин считает, что заявления Зеленского в рамках предвыборной кампании и после вступления в должность "уже отличаются".
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"Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально", — сказал Пушилин.
Кроме того глава террористов заявил, что в республике готовы документально закрепить запрет на ответный огонь, но "определённым кругам на Украине выгодно продолжать конфликт".
Напомним, ранее Зеленский записал обращение к ВР.