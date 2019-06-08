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Пушилин заявил о росто обстрелов после прихода Зеленского

Комментариев: 3
Террористы ДНР обвиняют Украину в увеличении количества обстрелов.
Пушилин считает, что Зеленского не уважают
Пушилин считает, что Зеленского не уважают
realnoevremya.ru

Глава террористов так называемой ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти число нарушений перемирия на Донбассе увеличилось.

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"Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского", — заявил Пушилин.

Он также считает, что "у Зеленского слабый авторитет" среди украинских военнослужащих. Пушилин добавил, что "в этом плане Зеленский мало на что влияет" и вынужден оправдываться. 

Также Пушилин считает, что заявления Зеленского в рамках предвыборной кампании и после вступления в должность "уже отличаются".

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"Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально", — сказал Пушилин.

Кроме того глава террористов заявил, что в республике готовы документально закрепить запрет на ответный огонь, но "определённым кругам на Украине выгодно продолжать конфликт".

Напомним, ранее Зеленский записал обращение к ВР.

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Теги: Зеленский, Пушилин, ЛДНР
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Комментариев (3)
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BROKER666    08.06.2019, 10:12
Оценка:  -1
BROKER666
у чепушилы ряха уже больше чем у покойного фельдмаршала
ВАТА_FUCK    08.06.2019, 10:46
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
В Гундяи метит.
ЗовПрироды    08.06.2019, 10:09
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Кто этот чмырь, и почему его пиарят наши СМИ ?
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