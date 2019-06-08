Зеленский собрал журналистов на встречу в лесу

Встреча состоялась в резиденции Залесье. Каждый из участников получил индивидуальное приглашение.

Президент Владимир Зеленский 7 июня провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ. Об этом сообщают присутствовавшие на встрече журналисты в соцсетях.

Они сообщают, что каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Глава Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа сообщила, что встреча состоялась в резиденции Залесье.

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"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", — написала она в Facebook.

Шеф-редактор Detector Media Наталья Лигачева сообщила, что на встрече присутствовали "практически все сотрудники АП из его команды, и это было ценно, так как можно было подискутировать о наболевшем достаточно плотно с ними, и все они были настроены на конструктивный диалог".

Впечатлениями о встрече поделилися и журналист проекта Схемы Михаил Ткач. "Что могу сказать - те, кто пресмыкался перед Порошенко, пытаются зарекомендовать себя и перед Зеленским. Похоже, с надеждой, что их лучшие качества будут актуальны и в цене и при этой власти. Неудивительно, что те, кто в течение последних пяти лет с одной стороны создавали иллюзию свободы слова, а с другой давили на независимых журналистов в унисон с властью, не ушли вместе с командой Петра Порошенко и как один генпрокурор продолжают демонстрировать свою важность, непредвзятость и незаменимость", - написал Ткач в Facebook.

"Улыбается искренне, говорит по делу и без этого ненавистного пафоса", - написала в Facebook генеральний продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

Как сообщалось, большая пресс-конференция Зеленского состоится, предположительно, в конце лета - по истечению ста дней президентства.