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Зеленский собрал журналистов на встречу в лесу

Комментариев: 7
Встреча состоялась в резиденции Залесье. Каждый из участников получил индивидуальное приглашение.
Зеленский встретился с медийщиками в Залесье
Зеленский встретился с медийщиками в Залесье
facebook.com/sonya.koshkina

Президент Владимир Зеленский 7 июня провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ. Об этом сообщают присутствовавшие на встрече журналисты в соцсетях.

Они сообщают, что каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Глава Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа сообщила, что встреча состоялась в резиденции Залесье.

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"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим", — написала она в Facebook.

Шеф-редактор Detector Media Наталья Лигачева сообщила, что на встрече присутствовали "практически все сотрудники АП из его команды, и это было ценно, так как можно было подискутировать о наболевшем достаточно плотно с ними, и все они были настроены на конструктивный диалог".

Впечатлениями о встрече поделилися и журналист проекта Схемы Михаил Ткач. "Что могу сказать - те, кто пресмыкался перед Порошенко, пытаются зарекомендовать себя и перед Зеленским. Похоже, с надеждой, что их лучшие качества будут актуальны и в цене и при этой власти. Неудивительно, что те, кто в течение последних пяти лет с одной стороны создавали иллюзию свободы слова, а с другой давили на независимых журналистов в унисон с властью, не ушли вместе с командой Петра Порошенко и как один генпрокурор продолжают демонстрировать свою важность, непредвзятость и незаменимость", - написал Ткач в Facebook.

"Улыбается искренне, говорит по делу и без этого ненавистного пафоса", - написала в Facebook генеральний продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко. 

Как сообщалось, большая пресс-конференция Зеленского состоится, предположительно, в конце лета - по истечению ста дней президентства.

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Теги: СМИ, пресса, Журналисты, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВАТА_FUCK    08.06.2019, 11:22
Оценка:  -5
ВАТА_FUCK
Рассказал очередную сказку.
А мультик будет?
РухНС    08.06.2019, 11:30
Оценка:  +1
РухНС
сходи в рошен, посмотришь мультик
ВАТА_FUCK    08.06.2019, 11:52
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Скинь адрес где в "Рошене" мультики показывают.
PINKIPAU    08.06.2019, 11:16
Оценка:  -2
PINKIPAU
Без шаурмы никак, небось заказали у Али на железнодорожном вокзале. По словам Али, шаурма всегда свежий, падхади дарагой, мясо свежий, собачий, только вчера поймали, гавкал. Писять ходил, руки не мыл, зачем дарагой ?
РухНС    08.06.2019, 11:31
Оценка:  -5
РухНС
перепичек на всех не хватило.
PINKIPAU    08.06.2019, 11:34
Оценка:  -1
PINKIPAU
На борщ и вареники не хватило денег(((((((.
РухНС    08.06.2019, 11:34
Оценка:  -2
РухНС
где же ты такое чмо живёшь, что у вас шаурма из крыс и собак?
PINKIPAU    08.06.2019, 11:38
Оценка:  +1
PINKIPAU
У тій самій країні, що й ти. Ти що, новонароджений, не знаеш, що азіати тулять у шаурму ?
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