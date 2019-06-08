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Сергей Притула заявил, что идет в Раду вместе с Вакарчуком

Комментариев: 2
Известный шоумен обратился к избирателям.
Притула будет баллотироваться от партии Голос
Притула будет баллотироваться от партии Голос
facebook.com/GolosZmin

Шоумен и телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Голос, пишет 1+1.  Об этом ведущий заявил в видеообращении.

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“Я баллотируюсь в парламент по списку партии “Голос“. Сегодня об этом будет сказано на съезде партии“, - отметил шоумен, а также аргументировал, почему он решил идти в Раду.

“Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, наверное, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта – это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться“, - пояснил он.

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В то же время Притула отметил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на 30-е место в списке, хотя лидер партии “Голос“ предлагал включить его в первую десятку.

“Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть больше 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это означает, что все вы, кто говорил мне “иди“, должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать“, - отметил шоумен.

На странице партии “Голос“ в фейсбуке также появилась новость о присоединении Сергея Притулы. “Молния! В команде “Голоса“ Сергей Притула“.

Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук не готов к люстрации всех людей Януковича.

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Теги: Сергей Притула, Вакарчук, партия Голос, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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Ruspidor    08.06.2019, 12:11
Оценка:  0
Ruspidor
Шо, а кто это?...
alex-zol    08.06.2019, 11:57
Оценка:  +2
alex-zol
фу бля!!!
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