Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американцы подготовили погранотряд Дозор

Комментариев: 0
Пограничников научили управлять катерами Safe Boat 27, полученными при содействии посольства США в Украине.
Учения Дозора проходили в течение месяца
Учения Дозора проходили в течение месяца
dpsu.gov.ua

Военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Дозор прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читай также: В ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня

Во время учебы в отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие Дозора продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве отметили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера - четыре военнослужащих. Но в случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

 

Напомним, в начале апреля в Киеве был спущен на воду очередной малый артиллерийский бронекатер проекта 58155 Гюрза-М.

Также сообщалось, что в Украине в этом году начнется строительство ракетного катера, который будет вооружен противокорабельными крылатыми ракетами Нептун.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, военные, тренировка, пограничная служба, катер, пограничники, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь