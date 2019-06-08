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В Крыму задержали двух украинцев - СМИ

Комментариев: 4
Задержанным гражданам Украины вменяется незаконное предпринимательство и публичное оскорбление представителя власти.
Украинцев задержали в пункте пропуска Армянск
Украинцев задержали в пункте пропуска Армянск
c-in.ru

ФСБ РФ задержала в Армянске двух украинцев. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на пресс-службу ФСБ в Крыму.

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Сообщается, что при осуществления пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска Армянск был выявлен гражданин Украины 1992 г.р., который с 2016 года объявлен в России в розыск. 

Отмечается, что мужчина находится под подпиской о невыезде по подозрению в незаконном предпринимательстве.

Также сообщается, что другого украинца 1987 г.р. задержали из-за того, что его разыскивают в Епатории за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Крыму так называемый "верховный суд" приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко за "шпионаж".

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Теги: Крым, ФСБ, украинцы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Григорич    08.06.2019, 13:09
Оценка:  -3
Григорич
поправочка...так называемый суд приговорил к ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 10 ГОДАМ
Ira0956    08.06.2019, 13:12
Оценка:  +2
Ira0956
а сидеть будет конкретно )
Michael2811    08.06.2019, 12:55
Оценка:  +2
Michael2811
Не куй шастать!
Vasya_iz_Ivanovo    08.06.2019, 13:47
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Не куй нарушать законы страны в которой находишься!
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