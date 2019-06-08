Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

Комментариев: 3
Полицейский сам сообщил о ДТП. На время служебного расследования он отстранен от службы.
Угрозы жизни сбитым пешеходам нет, говорят в полиции
Угрозы жизни сбитым пешеходам нет, говорят в полиции
Патрульна поліція / Facebook
В Херсоне вечером 7 июня полицейский сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба местного управления полиции в субботу, 8 июня.
 

Читай также: ДТП в Конотопе: полицейскому объявили подозрение

Отмечается, что полицейский сам позвонил на линию 102 и рассказал, что на личном авто (находясь вне службы) сбил двух пешеходов, которые по темноте переходили дорогу по ул. Кулика.
 
Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.
 
На место выехали руководство управления, работники инспекции по личному составу, управления внутренней безопасности и государственного бюро расследований.
 
Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 УК Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
 
По указанию начальника полиции Херсонщины Артура Мерикова назначено служебное расследование, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.
 

Читай также: В Украине произошло первое смертельное ДТП с Tesla

Алкотестер Драгер в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У него также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медучреждении.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июня в Конотопе полицейский автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребенка. Сначала в пресс-службе полиции указали, что мальчик перебегал дорогу в запрещенном месте, однако позже эту информацию удалили.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталии Науменко, ребенка сбили на пешеходном переходе. Пострадавший мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Херсон, авария, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    08.06.2019, 13:51
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
В Украине пешеходы - суицидники! Никто даже не думает по сторонам смотреть. Так между прочим в правилах записано, а не "выпал на дорогу из-за столба уткнувшись в телефон!"
alex-zol    08.06.2019, 13:19
Оценка:  -1
alex-zol
вы че Sука, сговорились? хотите такой же ответки?
Ira0956    08.06.2019, 13:11
Оценка:  0
Ira0956
полицейские убивают людей каждый день, без перерыва на обед
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь