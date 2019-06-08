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Украина обсудила развитие флота с США

Комментариев: 6
В Одессе представителю США рассказали о потребностях ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.

На борту фрегата Гетман Сагайдачный состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональда Винтера. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 8 июня.

Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны США даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа Кентавр, которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Ранее в Минобороны обсудили с Винтером вопросы реформирования ВСУ и обеспечения армии вооружением и военной техникой. 

 

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Теги: Украина, США, Минобороны, Одесса, ВМС Украины, флот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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СветБобра    08.06.2019, 13:50
Оценка:  0
СветБобра
При кучмі США хотіли нам передати кілька фрегатів типу Перрі зі складів зберігання свого пристарілого мотлоху.
Може пропозиція ще дійсна ?
sugar99    08.06.2019, 13:31
Оценка:  -2
sugar99
ну если янки разрешили и дадут бабла-то канешна
Григорич    08.06.2019, 13:37
Оценка:  -1
Григорич
когда пиндосня давали бабла просто так кому то ??
Григорич    08.06.2019, 13:38
Оценка:  -1
Григорич
содрать бабла за просто так с Украины например через МВФ это они умеют и могут..
VSHIVANKA    08.06.2019, 13:25
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСРАТЬ САМА ХОДИТ , ИЛИ У ХОЗЯЕВ ИЗ ВАШИНГТОНА РАЗРЕШЕНИЯ СПРАШИВАЕТ ? )))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ .....))))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ ПРОДАЖНАЯ ....., ЧЕРВИ ......))))
PINKIPAU    08.06.2019, 13:29
Оценка:  +1
PINKIPAU
Пакуйте чемоданы, убирайтесь к ибени матери из Крыма, пока по добру, по здорову.
VSHIVANKA    08.06.2019, 13:38
Оценка:  -2
VSHIVANKA
АГА , БЕГУ , ВОЛОСЫ НАЗАД ......)))))
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