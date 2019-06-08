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Саакашвили решил идти в Раду самостоятельно

Комментариев: 3
Экс-президент Грузии заявил, что не будет идти на компромиссы.
Саакашвили пойдет в Раду со своей политсилой
Саакашвили пойдет в Раду со своей политсилой
facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили хочет идти в Раду с силой "Рух нових сил". Но объединяться с другими он не намерен. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

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"Посмотрев на всех этих старых политиков, посмотрев на все эти старые партии. Посмотрев на эти договорняки. Посмотрев на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них была даже полтора года тому назад, когда меня захватывали, высылали. Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал Саакашвили.

"Рух нових сил" будет идти на выборы самостоятельно. 

"Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - добавил политик.

Напомним, ранее Саакашвили отказался идти в партию Кличко

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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    08.06.2019, 13:45
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
"Михеил Саакашвили хочет идти в Раду" Google Maps или по старинке, карту купит?
СветБобра    08.06.2019, 13:39
Оценка:  0
СветБобра
Краще би ця потвора вибачилася за побиття прикордонників , коли вона у складі групи депутаторів від БЮТ як та свиня нагло пролізла через кордон. Як вибачится, нехай мотає до дому, до Грузіі. Нам ще тут тільки імпортних клоунів не вистачає.
PINKIPAU    08.06.2019, 13:38
Оценка:  +1
PINKIPAU
Это будет твой провал дружок. Не набрать вам 3 %.
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