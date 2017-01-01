В Харькове произошел силовой конфликт в ТЦ

В ТЦ Барабашево произошел конфликт между Нацкорпусом и ветеранами АТО, сообщает пресс-служба рынка.

На территории ТЦ Барабашово в Харькове вечером 7 июня произошли столкновения, сообщает пресс-служба полиции.

Информация о сборе граждан на территории ТЦ поступила в полицию около 19:20. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями, из-за чего возник конфликт.

На место событий прибыл начальник полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко. По его приказу на место конфликта направили около ста человек спецподразделения.

По информации ТЦ Барабашово, конфликт произошел между представителями Национального корпуса и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность. В администрации ТЦ утверждают, что представители Нацкорпуса захватили магазин, не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. "Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что конфликт снимала съемочная группа местного телеканала. "Но бойцы Нацкорпуса напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора вероятно перелом носа, сейчас они в 4-й больнице Скорой помощи", - сообщает пресс-служба ТЦ.

Данную информацию подтвердили в полиции. По данному факту заведено два дела по статьям разбой и препятствование профдеятельности журналиста. Статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Пострадавший работник СМИ. Фото: facebook.com/barabashovo

Как сообщают в полиции, по состоянию на утро 8 июня в медучреждения обратилось 8 человек с травмами. С заявлением в полицию обратился один человек, открыто дело.

Тем временем, два десятка граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. Сотрудники патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на указанном участке дороги.

Местные СМИ сообщают, что группа предпринимателей перекрыла дорогу еще вчера вечером. Они поставили поперек проезжей части металлические ограждения и не пропускают автотранспорт. По информации UA:Харьков , участники пикета заявили, что будут стоять всю ночь, и требовали защитить предпринимателей от нападений. Ранее сообщалось, что в Переяславе активисты забросали полицию петардами. У стен отделения полиции в Переяслав-Хмельницком произошли стычки между активистами, пришедшими на акцию Безнаказанность убивает и правоохранителями.

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