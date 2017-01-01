В Харькове произошел силовой конфликт в ТЦ
На территории ТЦ Барабашово в Харькове вечером 7 июня произошли столкновения, сообщает пресс-служба полиции.
Информация о сборе граждан на территории ТЦ поступила в полицию около 19:20. Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями, из-за чего возник конфликт.
На место событий прибыл начальник полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко. По его приказу на место конфликта направили около ста человек спецподразделения.
По информации ТЦ Барабашово, конфликт произошел между представителями Национального корпуса и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность. В администрации ТЦ утверждают, что представители Нацкорпуса захватили магазин, не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. "Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что конфликт снимала съемочная группа местного телеканала. "Но бойцы Нацкорпуса напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора вероятно перелом носа, сейчас они в 4-й больнице Скорой помощи", - сообщает пресс-служба ТЦ.
Данную информацию подтвердили в полиции. По данному факту заведено два дела по статьям разбой и препятствование профдеятельности журналиста. Статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Местные СМИ сообщают, что группа предпринимателей перекрыла дорогу еще вчера вечером. Они поставили поперек проезжей части металлические ограждения и не пропускают автотранспорт.
По информации
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