Известный политолог: партия мэров и промышленников может взять на выборах 7-8%

Президентские и парламентские выборы демонстрируют глубочайшее и "истощение" классических всеукраинских политических "элит", считает Бортник.

Разгромная победа не системного Зеленского, также как и лидерство маркетингового брэнда без политического содержания “Слуги Народа“, ​являются маркерами кризиса, считает политолог Руслан Бортник.

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Часть политических партий и проектов пытается выйти из него путем ребрендинга и фейслифтинга (замене одних управляемых лиц на других), кто-то ведёт экзальтированных неофитов или апеллирует к образу “счастья за бугром“, неидеального “прошлого“ или в несбыточном “будущем“. При этом Украина “истончается“ - политически, юридически, социально, культурно, демографические. Фактически вся страна сегодня держится на хрупком геополитическом балансе, остатках индустрии и зачатках сельского хозяйства (экономика), авторитете лидеров местного самоуправления (легитимация).

Поэтому логично выглядит сегодняшнее объединения нескольких партийных проектов в условную партию промышленников и мэров на базе “Оппозиционного блока“. Да, многие высказывают сожаление,что частью этого объединения не стала Оппозиционная платформа, что дало бы синергетический эффект. Но это объединение возможно и в парламенте.

Но необходимо смотреть реальности в глаза - в силу разности целей, лидерства, да и электората это объединение вряд ли могло состояться. Объединение Новинского, Колесникова, Кернеса и Труханова только частично претендует на бело-голубую нишу (на самую светлую её часть при этом), а в основном пытается выйти за рамки этого сегмента, ища электоральные опоры в лагере украиноцентристов не на словах, а в делах, евро/русопессимистов, урбанизированного, прагматичного и трудового электората востока, центра и юга Украины.

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Партии необходимо будет побороться за попадание в парламент ведь прежде всего придется отстраиваться от «Слуги Народа», а это сложно без конфликта. Хотя ОБ и не привыкать за последние 5 лет. Безусловно значительным ресурсом для партии станут и сильные мажоритарщики. В этом компоненте ОБ является одним из лидеров. В целом при грамотной кампании и консолидации ресурсов у нового объединения не должно быть проблемы с избирательным барьером - партия его может брать с запасом в 2-3%.

Новые региональные и традиционные индустриальные элиты в какой-то мере начали поиск модели обустройства новой Украины в корне которой лежит максимальный политический прагматизм, экономический протекционизм и широкая децентрализация.