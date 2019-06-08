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Под Киевом ограбили дом нардепа - СМИ

Комментариев: 4
Злоумышленники связали двух работников, находившихся в доме нардепа Олега Недавы, пишут СМИ.
Нардеп Олег Недава
Нардеп Олег Недава
Vse.Media

В Киевской области произошлоразбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что в момент нападения в доме в одном из сел Обуховского района находились только двое работников, которых злоумышленники связали.

По предварительной информации, грабители украли ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки. Стоимость награбленного не известна.

Полиция начала досудебное расследование по факту разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Сам нардеп пока данную информацию не подтвердил.

Отметим, два дня тому Недава объявил о выходе из фракции Блок Петра Порошенко.

Напомним, в начале мая в Глевахе вооруженные люди напали на дом депутата Павла Пинзеника. Хозяина особняка и его жену связали и ограбили.

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Теги: ограбление, Киевская область, разбой, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Вшивая_Вышиванка    08.06.2019, 15:10
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Ничего ничего, когда разворовывали дачи Пшонки, Януковича, всё было хорошо)))) Тут всё по накатанной схеме слитки, часы)))
SEMPENTY    08.06.2019, 15:01
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну а кого ж грабить как не депутата....
Ruspidor    08.06.2019, 14:49
Оценка:  0
Ruspidor
Стоимость награбленного кем? Во всей этой истории те, кто взяли ценности последними грабителями не являются....
Ruspidor    08.06.2019, 14:50
Оценка:  0
Ruspidor
Месть потроха?
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