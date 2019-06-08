Под Киевом ограбили дом нардепа - СМИ
Злоумышленники связали двух работников, находившихся в доме нардепа Олега Недавы, пишут СМИ.
В Киевской области произошлоразбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Читай также: В Украине произошло первое смертельное ДТП с TeslaОтмечается, что в момент нападения в доме в одном из сел Обуховского района находились только двое работников, которых злоумышленники связали.
По предварительной информации, грабители украли ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки. Стоимость награбленного не известна.
Полиция начала досудебное расследование по факту разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
Сам нардеп пока данную информацию не подтвердил.
Отметим, два дня тому Недава объявил о выходе из фракции Блок Петра Порошенко.
Напомним, в начале мая в Глевахе вооруженные люди напали на дом депутата Павла Пинзеника. Хозяина особняка и его жену связали и ограбили.
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