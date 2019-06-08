Парубий: Украина может вступить в ЕС через 6-8 лет

Состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, на котором задеклалрировали сроки вступления Украины в ЕС.

В резолюции Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши задекларировали сроки вступления Украины в Евросоюз. Об этом в субботу, 8 июня, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году.

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"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025-2027. Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение", - заявил Парубий.

Сообщается, что спикер Рады подписал резолюцию по итогам проведения X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, в которой приняли участие главы парламентов Викторас Пранцкетис и Станислав Карчевский.

"Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025-го по 2027 год будет председательствовать Литва", - добавил Парубий.

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 июня 2019 г.

Отметим, накануне экс-президент Петр Порошенко заявлял, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.

При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

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