Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парубий: Украина может вступить в ЕС через 6-8 лет

Комментариев: 6
Состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, на котором задеклалрировали сроки вступления Украины в ЕС.
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши подписали резолюцию о вступлении Украины в ЕС
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши подписали резолюцию о вступлении Украины в ЕС
twitter.com / AndriyParubiy

В резолюции Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши задекларировали сроки вступления Украины в Евросоюз. Об этом в субботу, 8 июня, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году.

Читай также: "В свое время не было никакой Украины": Путин сделал шокирующее заявление

"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии 2025-2027. Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз... и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение", - заявил Парубий.

Сообщается, что спикер Рады подписал резолюцию по итогам проведения X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша, в которой приняли участие главы парламентов Викторас Пранцкетис и Станислав Карчевский.

"Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025-го по 2027 год будет председательствовать Литва", - добавил Парубий.

Отметим, накануне экс-президент Петр Порошенко заявлял, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.

При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Польша, ЕС, Литва, парламент, Андрей Парубий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    08.06.2019, 15:18
Оценка:  0
Л_о_л_а
После того днища в котором находится Украина сейчас, в результате правления этой тупорылой галицайско-нацистской шоблы во главе с вороватым шоколадником, оно продолжает что-то вякать о Европе????
Болгарию на этой неделе запороли Нидерланды, но тупые кастрюли верят...(((
Вшивая_Вышиванка    08.06.2019, 15:06
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Не надоело ещё вступать?)))))) Болгария с её уровнем в миллион раз круче чем в Уркаине, и ту никто не хочет))) а епанутый Палубий лушпарям всё сказочки рассказывает))))
SEMPENTY    08.06.2019, 14:56
Оценка:  +1
SEMPENTY
Недолго осталось этому бандеровцу разворовывать бюджет... Плачет по нему СИЗО
Vasya_iz_Ivanovo    08.06.2019, 14:55
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Ура, еще немного - лет через пять, шесть, попрет халява, ура!
Ruspidor    08.06.2019, 14:47
Оценка:  -1
Ruspidor
ПарубЛий, красти державни кошти, это не тот критерий по которому принимают в ЕС, так что ты можешь подписывать что угодно с кем угодно, даже со сбитыми Европейскими летчиками без права голоса и авторитета, а сидеть будешь в общей камере!
VSHIVANKA    08.06.2019, 14:44
Оценка:  0
VSHIVANKA
НЕ ДЕЛАЙТЕ МНЕ СМЕШНО .....)))
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА МОЖЕТ ВСТУПИТЬ ТОЛЬКО В КУЧУ ДЕРЬМА .....))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь