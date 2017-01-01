ДТП с полицейским в Конотопе: ребенка прооперировали

Мальчику, которого на служебном автомобиле сбил начальник полиции города, удалили селезенку.

Ребенок, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, находится в стабильном состоянии после операции. Об этом в Facebook сообщил мэр города Артем Семенихин.

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"Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы", – рассказал он в видеообращении.

Также он выложил видео первых минут после ДТП.

Тем времене, полтавское отделение Госбюро расследований открыло уголовное дело.

По предварительной информации, инспектор сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп, управляя служебным автомобилем совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой.

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Инспектора сектора реагирования патрульной полиции задержали. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, накануне в Конотопе полицейский автомобиль совершил наезд на десятилетнего ребенка. Сначала в пресс-службе полиции указали, что мальчик перебегал дорогу в запрещенном месте, однако позже эту информацию удалили.

Начальника Конотопского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.