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На Полтавщине мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки

Комментариев: 2
Детективы изъяли гранату РГН АІХ-1 на месте происшествия и направили на экспертное исследование.
Изъятая граната
Изъятая граната
Нацполіція України

В одном из сел Великобагачанского района мужчина пытался обменять гранату на бутылку водки. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в субботу, 8 июня.

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Отмечается, что для обмена на алкоголь мужчина предложил ручную гранату РГН АІХ-1 на бутылку водки.

Детективы изъяли боеприпас на месте происшествия и направили на экспертное исследование. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство (ч.1 ст.263 УК Украины).

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Павлограде мужчина с гранатой РГД-5 угрожал подорвать кафе, так как не хотел, чтобы оно закрывалось. Его задержали полицейские.

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Теги: полиция, мужчина, Полтавская область, боеприпасы, водка, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    08.06.2019, 19:21
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОБЫЧНЫЙ ЭУРОПЭЙЦЬ ....
НА ЭУРОПАХ УСЕ ТАК ДЭЛАЮТЬ ....)))
СУГС !!!
haarp    08.06.2019, 19:04
Оценка:  0
haarp
так в европе везде так
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