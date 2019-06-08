В Днепре на заводе мужчину намотало на барабан

От полученных травм сотрудник предприятия АВ металл групп скончался на месте. По данному факту ведется специальное расследование.

В Днепре на одном из предприятий в Индустриальном районе трагически погиб рабочий. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата, сообщает Информатор в субботу, 8 июня.

Трагический инцидент произошел накануне. От полученных травм 28-летний сотрудник предприятия АВ металл групп скончался на месте.

"Со слов его коллег, от мужчины осталась лишь голова. Предварительно, мужчина не придерживался техники безопасности, вследствие чего его затянуло на вращающийся барабан", – говорится в сообщении.

По данному факту ведется специальное расследование – следователи Индустриального отдела полиции, прокурор Индустриального района, а также сотрудник службы по охране труда ведут проверку и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Харькове рабочий погиб под упавшей с крана кабиной автомобиля. Мужчина не соблюдал нормы безопасности.

А накануне в Кривом Роге погиб рабочий на шахте им. Фрунзе. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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