Крымские татары идут в Раду в составе шести партий

Междлис договорился с шестью партиями, в состав которых войдут представители крымских татар.



Представители Междлиса крымскотатарского народа собираются идти на выборы в Верховную Раду в составе шести политических партий. Об этом заявил глава Междлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook в субботу, 8 июня.



По его словам, у многих политических сил сейчас продолжаются партийные съезды, где обсуждаются вопросы и программы партий на досрочных парламентских выборах. На таких съездах состоялись переговоры с шестью партиями.



"Я хочу искренне поблагодарить представителей шести политических партий, которые по собственной инициативе и, понимая, насколько сегодня важен вопрос возвращения Крыма, выдвинули такую инициативу", – сказал Чубаров.





Некоторые из партий уже внесли крымских татар в свои списки. В частности, к партии Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко войдет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. В первую десятку партии Сила и Честь экс-главу СБУ Игоря Смешко войдет сам Рефат Чубаров.



В состав политической силы премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия войдет первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова. Еще двое представителей крымских татар пойдут в парламент в составе партии Голос музыканта Святослава Вакарчука.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet