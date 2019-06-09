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Крымские татары идут в Раду в составе шести партий

Комментариев: 1
Междлис договорился с шестью партиями, в состав которых войдут представители крымских татар.

Представители Междлиса крымскотатарского народа собираются идти на выборы в Верховную Раду в составе шести политических партий. Об этом заявил глава Междлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook в субботу, 8 июня.
 
По его словам, у многих политических сил сейчас продолжаются партийные съезды, где обсуждаются вопросы и программы партий на досрочных парламентских выборах. На таких съездах состоялись переговоры с шестью партиями.
 
"Я хочу искренне поблагодарить представителей шести политических партий, которые по собственной инициативе и, понимая, насколько сегодня важен вопрос возвращения Крыма, выдвинули такую инициативу", – сказал Чубаров.

 
Некоторые из партий уже внесли крымских татар в свои списки. В частности, к партии Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко войдет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. В первую десятку партии Сила и Честь экс-главу СБУ Игоря Смешко войдет сам Рефат Чубаров.
 
В состав политической силы премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия войдет первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова. Еще двое представителей крымских татар пойдут в парламент в составе партии Голос музыканта Святослава Вакарчука.
 
По состоянию на 8 июня продолжаются консультации с еще одной партией. В целом, по словам, Чубарова, все представители Меджлиса в составе нового парламента будут в дальнейшем отстаивать вопрос деокупация Крыма и евроатлантической интерграции Украины –  вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, ранее Джемилев заявил об оппозиции к Зеленскому. В день 75-й годовщины начала депортации крымских татар Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

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Теги: Крымские татары, видео, Меджлис, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dinops    09.06.2019, 01:13
Оценка:  0
dinops
Замечательно...до этого был мусор а теперь и помои добавили
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