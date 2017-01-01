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Сутки в ООС: 22 обстрела, один раненый

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Позиции ВСУ обстреляли 22 раза, из них 7 раз – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
За минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
За минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Минобороны

За минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 9 июня. 

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"8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм", - говорится в сводке.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в зоне группировки "Север" – 6 раз.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что американцы подготовили погранотряд Дозор. Пограничников научили управлять катерами Safe Boat 27, полученными при содействии посольства США в Украине.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, раненые в АТО
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