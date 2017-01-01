В Херсонской области подтоплены десятки участков

Для откачки воды привлечены 25 человек и семь единиц техники, за сутки откачали более 4 тысяч кубометров воды.

По состоянию на утро воскресенья в Херсонской области остаются подтопленными 60 приусадебных участков. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром в воскресенье, 9 июня.

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 60 приусадебных участков", - сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Для откачки воды привлечены 25 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 9 человек личного состава и 4 единицы техники. В течение суток откачано 4 200 куб. м воды (всего с начала работ 10 тыс. 500 кубометров).

"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.