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G20: В мире нарастает финансовая напряженность

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Напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Китае в ноябре 2017 года
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Китае в ноябре 2017 года

Министры финансов стран "большой двадцатки" считают, что в мире нарастает напряженность.

"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в совместном коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье по итогам двух дней напряженных дискуссий в японской Фукуое, говорится в сообщениях СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.

В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.

Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с такими выводами.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее Цзиньпин назвал Трампа своим другом.

 

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Теги: США, Китай, G20, Торговая война, саммит G20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    09.06.2019, 10:07
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВС ДНР ответным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ .....)))
PINKIPAU    09.06.2019, 10:10
Оценка:  +2
PINKIPAU
Так что учи китайский, вшивый Ванька. За тарелку риса и пиздюлину тебе рабочее место уготовано.
PINKIPAU    09.06.2019, 10:01
Оценка:  +2
PINKIPAU
Си Дзинпин-это второй Путин. Стремительная модернизация армии, инфраструктуры (магистрали, которые обрываются у границ с Россией) указывает на то, что дракон готовится к войне. Но, в войне с кем ? С США-вариант маловероятен, это наибольший торговый партнер...не имеющий физических границ с Китаем.
PINKIPAU    09.06.2019, 10:05
Оценка:  +2
PINKIPAU
Япония-нет. Россия-да. Дракона интересует территория до Урала, богатая полезными ископаемыми. Вопрос только во времени. Российский медведь, колосс на глиняных ногах, ослаблен санкциями, и станет легкой добычей. Остальную территорию заберет себе Украина.
PINKIPAU    09.06.2019, 10:08
Оценка:  +2
PINKIPAU
Когда это произойдет, это лишь вопрос времени... Дракон, как крокодил, умеет выжать удобный момент.
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