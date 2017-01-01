В Ровенской области молния убила мужчину и его лошадь

Мужчина работал в поле на лощади, когда внезапно началась гроза. От удара молнии они погибли на месте.

В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина и лошадь, которая везла его домой. Как сообщает ТСН, мужчина работал в поле, когда внезапно началась гроза.

"Он сразу же сел на повозку и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни", – говорится в сюжете.

На место происшествия были вызваны медики, они констатировали смерть мужчины.

Ранее в городе Моршин Львовской области от удара молнии погибла женщина.

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