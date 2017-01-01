Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровенской области молния убила мужчину и его лошадь

Комментариев: 0
Мужчина работал в поле на лощади, когда внезапно началась гроза. От удара молнии они погибли на месте.
От удара молнии погиб мужчина
От удара молнии погиб мужчина
wallpapers.gg

В Ровенской области от удара молнии погиб мужчина и лошадь, которая везла его домой. Как сообщает ТСН, мужчина работал в поле, когда внезапно началась гроза.

"Он сразу же сел на повозку и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни", – говорится в сюжете.

На место происшествия были вызваны медики, они констатировали смерть мужчины.

Ранее в городе Моршин Львовской области от удара молнии погибла женщина.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, молния, мужчина, лошадь, Ровенская область, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь