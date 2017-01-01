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Грозы, шквалы и град: Погода в Украине на 9 июня

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Практически по всей территории Украины ожидается не благоприятная погода.
Почти на всей территории Украины ожидают грозу, а иногда град
Почти на всей территории Украины ожидают грозу, а иногда град
Гидрометцентр

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В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м / с.

"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин предоставит помощь по случаю непогоды в Украине. В отдельных районах Западной Украины выпало самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.

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Теги: погода, погода в украине, гроза, прогноз погоды, прогноз погоды на 9 июня, погода на 9 июня
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