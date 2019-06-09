Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Контрабандную "паленку" из ЛНР везут в ЕС под прикрытием ФСБ – СМИ

Комментариев: 7
Оккупанты настроили масштабное производство фальсифицированного алкоголя.
ФСБ помогает ЛНР продавать водку в Европу
ФСБ помогает ЛНР продавать водку в Европу
depositphotos.com

В издании Белорусский партизан сообщили о том, что на территории так называемой ЛНР масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция очень низкого качества, которую через неконтролируемый Украиной участок границы, РФ и Беларусь поставляют в страны Евросоюза, передают Украинские новости. 

Читай также: Кучма объяснил предложение не стрелять в ответ

Издание сообщает, что ФСБ России знает о контрабанде, которое "не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует".

"Подозревают, что в Беларуси эти поставки имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов", - говорится в статье.

Так, с предприятия "Луганова" в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы, где товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат. 

Читай также: Пограничники, офицер запаса, сотрудник СБУ: раскрыта сеть информаторов ФСБ РФ

На территории РФ фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляют его в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.

"Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

Из Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла", - говорится в расследовании.

Ранее сообщалось, что информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.

Поделись:
Теги: ЛНР, ФСБ, Беларусь, контрабанда, паленка, паленный алкоголь, фальсифицированный алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    09.06.2019, 12:23
Оценка:  +1
Alexsy
Только сейчас начали? При пете держались?
Alexsy    09.06.2019, 12:25
Оценка:  +1
Alexsy
А белорусский партизан - вообще издание откуда стоит брать новости!
farfalle    09.06.2019, 12:01
Оценка:  +1
farfalle
В издании Белорусский партизан сообщили...
Как-то хочется им верить. Это типа Блумберга, да?
VSHIVANKA    09.06.2019, 11:59
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВС ЛДНР отетным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ. .....)))
VSHIVANKA    09.06.2019, 11:58
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ ЖАЛКИ И СМЕШНЫ В СВОЕЙ ТУПОСТИ И БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ К РОССИИ .....))))
Джо-кер    09.06.2019, 12:00
Оценка:  -5
Джо-кер
Иди нахрен, титарок.
Джо-кер    09.06.2019, 11:32
Оценка:  -3
Джо-кер
Мокши, сами дохнут от паленки и боярышника, и другим подсовывают. Гнилой народец.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь