Контрабандную "паленку" из ЛНР везут в ЕС под прикрытием ФСБ – СМИ

Оккупанты настроили масштабное производство фальсифицированного алкоголя.

В издании Белорусский партизан сообщили о том, что на территории так называемой ЛНР масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция очень низкого качества, которую через неконтролируемый Украиной участок границы, РФ и Беларусь поставляют в страны Евросоюза, передают Украинские новости.

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Издание сообщает, что ФСБ России знает о контрабанде, которое "не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует".

"Подозревают, что в Беларуси эти поставки имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов", - говорится в статье.

Так, с предприятия "Луганова" в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы, где товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.

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На территории РФ фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляют его в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в г. Тракай.

"Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

Из Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла", - говорится в расследовании.

Ранее сообщалось, что информатора террористов "ЛНР" приговорили к 4 годам тюрьмы. Решение вынес Лисичанский городской суд.