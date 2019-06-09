Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб ООС: Разведение сил на Донбассе сорвано

Комментариев: 3
Согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины.
Украинский военный на Донбассе
Украинский военный на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 9 июня. 

Читай также: Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

В штабе отметили, что с 20:55 по 21:35 субботы сепаратисты из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - говорится в сообщении. 

Читай также: Американцы подготовили погранотряд Дозор

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская, может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - отметили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в ООС пояснили, как пользуются правом ведения огня. Командиры подразделений имеют право применять оружие в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

Поделись:
Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Станица Луганская, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    09.06.2019, 12:00
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВС ЛДНР ответным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ......)))
fulminate    09.06.2019, 12:36
Оценка:  0
fulminate
А сколько сепаров убились об украинскую армию за все время конфликта? Вроде и снарядов туда прилетело прилично, вроде и целые поля могил, на которых только таблички с 5-значными номерами, а официально признали убитыми только гиви, моторолу и захарченка. Тебя не смущает эта секретность?
ANDREICH    09.06.2019, 11:56
Оценка:  -1
ANDREICH
вільхою насип всраним гавноченцям з гавноросії
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь