Москаль добровольно ушел из партии Порошенко

Также он сложил полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии БПП "Солидарность".

Пресс-служба Геннадия Москаля сообщила, что в пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии, передает УНН.

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"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении экс-главы ОГА.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что идет брать власть. Порошенко отметил, что даст отпор всем действиям, которые будут противоречить курсу его партии.