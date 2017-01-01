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Москаль добровольно ушел из партии Порошенко

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Также он сложил полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии БПП "Солидарность".
Геннадий Москаль ушел из БПП
Геннадий Москаль ушел из БПП
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Пресс-служба Геннадия Москаля сообщила, что в пятницу, 7 июня, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии, передает УНН. 

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"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении экс-главы ОГА.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что идет брать власть. Порошенко отметил, что даст отпор всем действиям, которые будут противоречить курсу его партии.

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Теги: Геннадий Москаль, БПП, Петр Порошенко, Европейская солидарность, выход из партии
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