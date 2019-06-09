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Порошенко представил первую десятку своей партии

Комментариев: 11
В Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность.
Съезд Европейской солидарности
Съезд Европейской солидарности
facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Первую десятку партийного списка от партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее заявление было сделано на съезде партии в воскресенье, 9 июня.

Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидата в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

В десятку также вошли лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Всех кандидатов должен утвердить съезд партии. Номера политиков в списке также не названы.

Ранее на съезде партии Голос музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука объявили избирательный список.

 

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Теги: Выборы, досрочные выборы, Верховная Рада, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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PINKIPAU    09.06.2019, 13:54
Оценка:  -1
PINKIPAU
Автор не я. rusjev.net, умные люди, хотят добра Украине.
PINKIPAU    09.06.2019, 13:53
Оценка:  -1
PINKIPAU
А умирать будете вы — в прямом, не переносном смысле, в пустой разоренной стране. Так всегда, когда рабство и перекладывание личной ответственности скрещивают с цирковыми программами в голове. К сожалению все получат сначала позор, а потом войну. И может быть снова как в 1932 начнут есть своих детей
PINKIPAU    09.06.2019, 13:52
Оценка:  -1
PINKIPAU
Думаю до снятия санкций с РФ за Донбасс и Крым осталось несколько месяцев, если все же патриотические силы украинцев не затормозят этот процесс.
PINKIPAU    09.06.2019, 13:52
Оценка:  -1
PINKIPAU
Основные договоренности с боевиками и Москвой скорее всего запланированы на новый парламент осенью, где у засцыки будет до 30% голосов. Вместе с регионалами и коллаборционистами они продавят «дружбу» с Россией и федерализацию.
PINKIPAU    09.06.2019, 13:52
Оценка:  -1
PINKIPAU
А платить за сепаров и разрушенный ими Донбасс будешь ты, зелефан. Правда платить тебе будет нечем — к осени МВФ окончательно уйдет из Украины и все долги и платежи лягут на твои плечи тяжелым дефолтом. Ну что ж вы хотели «зелефаны»? Мысль о том, что вы выбрали «дядю с телевизора», который за вас вс
GunOK    09.06.2019, 13:47
Оценка:  0
GunOK
У списку є нормальні люди, але принципово не буду за них голосувати, через те що це партія Пороха!
Л_о_л_а    09.06.2019, 13:45
Оценка:  +1
Л_о_л_а
парубий...херащенко...джамилев??? ? - с этими всё понятно.....федина - этой только надсмотрщиком в концлагере работать....
Ruspidor    09.06.2019, 13:37
Оценка:  0
Ruspidor
Боже мой, это же совсем другое дело, вот это новые лица - жити па новаму, за петра!
PINKIPAU    09.06.2019, 13:27
Оценка:  -6
PINKIPAU
Чудово. Не допустимо реваншу про російских сил. Слава Україні. Путлер-капут.
Ruspidor    09.06.2019, 13:38
Оценка:  0
Ruspidor
На все 100%, и сольем потроха в унитаз и на парламентских!
PINKIPAU    09.06.2019, 13:38
Оценка:  -3
PINKIPAU
Зупинили 5-ть років тому Новоросію, тепер будемо друзі ЗЕмалороса стримувати, Слугу (маріонетку олігарха) народа.
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