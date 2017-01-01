Во Львовской области в ДТП пострадали 11 человек

Авария с участием пяти транспортных средств – грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей, произошла 8 июня.

В городе Золочев Львовской области в результате аварии пострадали 11 человек. ДТП с участием пяти транспортных средств случилось вечером накануне, 8 июня, сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля "ГАЗ" притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

Все пострадавшие были доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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