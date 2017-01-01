В "Слуге народа" опубликовали список кандидатов на выборах-2019

Кандидаты, которые будут представлять партию на одномандатных избирательных округа будут утверждены в ближайшее время.

Зеленский представил список депутатов в свое партии facebook.com/1414449265357643

Партии "Слуга народа" раскрыла список кандидатов в народные депутаты от политической силы в общемандатном округе во время съезда, передает УНН.

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В первую десятку вошли: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахания, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк.

Руководитель избирательного штаба Александр Корниенко зачитал всю первую сотню списка партии.

В ближайшее время будут утверждены кандидаты, которые будут представлять партию на одномандатных избирательных округа.

Ранее сообщалось, что после того, как парламент проигнорировал несколько президентских законопроектов, Зеленский записал резкое обращение к депутатам.