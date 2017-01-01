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Слуга народа представила кандидатов в нардепы

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В первую тройку списка партии вошли ее глава Дмитрий Разумков, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова.
В Киеве прошел съезд партии Слуга народа
В Киеве прошел съезд партии Слуга народа
112.ua

Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Всего на съезде в Киеве в воскресенье, 9 июня, были представлены 100 кандидатов, сообщает 112 Украина.

В первую десятку вошли:

  • Дмитрий Разумков, председатель партии;
  • Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной Раде;
  • Ирина Венедиктова, эксперт по вопросам реформы судебной системы;
  • Давид Арахамия, волонтер;
  • Янченко Галина, эксперт по антикоррупционной политике;
  • Макс Федоров, главный IT-специалист команды, советник Зе;
  • Александр Корниенко, руководитель штаба;
  • Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции;
  • Александр Ткаченко, генеральный директор телеканала "1+1";
  • Жан Беленюк, спортсмен, серебряный призер Олимпиады;

Дальше идут по списку:

  • Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;
  • Владислав Криклий, кандидат экономических наук;
  • Елена Шуляк, эксперт в области девелопмента и строительства;
  • Дмитрий Наталуха, общественный и политический деятель;
  • Елизавета Ясько, правозащитник, кинопродюсер; 
  • Алексей Оржель, эксперт в области топливно-энергетического комплекса;
  • Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;
  • Михаил Радуцкий, эксперт в области медицины, врач;
  • Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;
  • Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами президентской партии Слуга народа.

 

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Теги: Выборы, кандидат в депутати, Владимир Зеленский, нардеп, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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