В Винницкой области химикаты попали в реку

"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на срочном заседании комиссии Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. 9 июня в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей.
Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. В то же время запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки.
"Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)", - подчеркивают в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области зафиксирован мор пчел. Фермеры без предупреждения обработали поля ядохимикатами, говорят пчеловоды. Заведено уголовное дело, создана специальная комиссия.