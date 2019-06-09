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В Винницкой области химикаты попали в реку

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Химикаты двигаются в сторону Белой Церкви Киевской области, в городе будет прекращено водоснабжение.
В Киевской области могли загрязнить химикатами воду
В Киевской области могли загрязнить химикатами воду
Корреспондент.net
В селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов, сообщает Белоцерковская районная администрация. 

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"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.

 
 
Также сообщается, что на срочном заседании комиссии Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. 9 июня в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей.
 
 
Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. В то же время запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки. 

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В настоящее время проводятся работы органами ГСЧС по изъятию из водного объекта контейнеров с химическим препаратом.

РОВР (Региональный офис водных ресурсов реки Рось) сообщил органам ГСЧС, органам местного самоуправления, водоканалам, которые могут попасть в зону возможного загрязнения. 

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"Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)", - подчеркивают в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области зафиксирован мор пчел. Фермеры без предупреждения обработали поля ядохимикатами, говорят пчеловоды. Заведено уголовное дело, создана специальная комиссия.
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Теги: Киев, загрязнение воды, Белая Церковь, загрязнения окружающей среды, Химикаты
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П    09.06.2019, 15:57
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П
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