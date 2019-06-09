В Винницкой области химикаты попали в реку

В селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов, сообщает Белоцерковская районная администрация.

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"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.