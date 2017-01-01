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Партия Кличко пойдет на выборы только в округах

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По партийному списку политическая сила мэра Киева выдвигать кандидатов не будет.
Партия Кличко пойдет на выборы только в округах
Партия Кличко пойдет на выборы только в округах
twitter.com
 
Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.
 
Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.
 
"По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать", - говорится в сообщении.
 
Ранее Виталий Кличко предложил присоединиться к его партии бывшему главые Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, но тот отказался.
 
 
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Теги: Выборы, Виталий Кличко, УДАР, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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