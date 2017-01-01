По партийному списку политическая сила мэра Киева выдвигать кандидатов не будет.

Партия Кличко пойдет на выборы только в округах twitter.com

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.

Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.