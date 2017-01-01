Партия Кличко пойдет на выборы только в округах
По партийному списку политическая сила мэра Киева выдвигать кандидатов не будет.
Партия УДАР на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.
Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.
"По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать", - говорится в сообщении.
Ранее Виталий Кличко предложил присоединиться к его партии бывшему главые Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, но тот отказался.
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