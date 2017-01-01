Гриценко и Саакашвили раздумывают о совместном походе на выборы

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили спрашивает сторонников в Facebook об их отношении к возможному объединению партии с партией Анатолия Гриценко.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил для совместного участия в досрочных парламентских выборах.

"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - Народный контроль (Дмитрий Добродомов), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.

Он напомнил, что Гражданская позиция и партия Саакашвили "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах" и предложил объеденить усилия и на выборах парламентских.

Съезд партии Гражданская позиция назначен на 10 июня.