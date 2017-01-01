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Жара и грозы в Украине: Прогноз погоды на вторую неделю июня

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Первая половина будущей недели будет сопровождаться дождями с грозами.
В Украине ожидаются дожди и грозы
В Украине ожидаются дожди и грозы
depositphotos.com

В Укргидрометцентре отметили, что в ближайшие 3 суток на будущей неделе в Украине местами кратковременные дожди с грозами. 

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В восточных областях, во вторник и среду, в южных и большинстве центральных областей без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-21°, днем 26-32°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 35°.

На следующей рабочей неделе в первые три дня пройдут грозы
На следующей рабочей неделе в первые три дня пройдут грозы
Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Ровненской области молния убила мужчину и его лошадь. Мужчина работал в поле на лощади, когда внезапно началась гроза. От удара молнии они погибли на месте.

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