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Порошенко уже хочет стать премьер-министром

Комментариев: 15
Бывший президент Украины Петр Порошенко баллотируется в Верховную Раду во главе своей партии Европейская солидарность.
Порошенко собрался в премьеры
Порошенко собрался в премьеры
facebook.com/EuropeanSolidarity
 
Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.
 
На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.
 
"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.
 
В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".
 
"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.
 
Напомним, на съезде Европейской солидарности 9 июня глава партии Петр Порошенко назвал первую десятку партийного списка. Список возглавит лично Порошенко, второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.
 
В апреле Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.
 
 
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Теги: Выборы, Порошенко, Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Миротворение    09.06.2019, 18:17
Оценка:  -1
Миротворение
Основателя ПР могла бы и настигнуть народная любовь...Пора бы..Нацики слабуют))
Ira0958    09.06.2019, 18:37
Оценка:  0
Ira0958
жирножoпая ты чо опять бухала ?
Michael2811    09.06.2019, 18:16
Оценка:  0
Michael2811
В Гугле Турчинов.Статья Аутодафе. Прочитать три-четыре раза!!!
MNI1957    09.06.2019, 17:56
Оценка:  +1
MNI1957
убейте,а?
haarp    09.06.2019, 17:47
Оценка:  -1
haarp
Свин не дурак , сделает большинство в раде потом , потом переделает на парламентско-президенскую республику и вуаля.... сам премьер , а президент никто как в Германии и Италии и Франции
haarp    09.06.2019, 17:51
Оценка:  0
haarp
только придется снова менять конституцию , но для Украины это не впервой и не проблема ничуть
П    09.06.2019, 17:52
Оценка:  0
П
Ты хоть википедию почитай.
haarp    09.06.2019, 17:58
Оценка:  -2
haarp
там вариантов много по разделению полномочий , ну если тебе так нравится и не хочешь вдаваться в детали , то пусть будет Парламентская республика
otstoi-0011    09.06.2019, 17:41
Оценка:  +2
otstoi-0011
вот шакал ванючий дай только корыто.....

Наверно что то хочет скрыть?

Например воросвство на складах а потом взрыв их ?

Свинарчуки....?
Ruspidor    09.06.2019, 17:34
Оценка:  +1
Ruspidor
Да ты шо, правда, опять? С рейтингом 6.9%?
Ira0958    09.06.2019, 18:38
Оценка:  0
Ira0958
пiдор, ты сосёшь или только долбися в попку ?
GolosNaroda    09.06.2019, 17:25
Оценка:  +3
GolosNaroda
В мечтах.
А дипломатический паспорт ему уже анулировали?
PINKIPAU    09.06.2019, 17:13
Оценка:  -7
PINKIPAU
А почему бы и нет. Достойный кандидат.
Ruspidor    09.06.2019, 17:35
Оценка:  0
Ruspidor
На отсидку пожизненного... Подбери ему поганяло на выбор: презик, рыгОснователь, министырАзирова, премьер.
PINKIPAU    09.06.2019, 17:38
Оценка:  -4
PINKIPAU
Уж лучше, чем шут гороховый, блазень, трубадур, клоун, малоросс, ЗЕпредатель Родины, пораЗЕнец, переЗеСТАНЬТЕ СТРИЛЯТЬ, нА КОЛЕНЯХ приползу, Кадыров прасти)))))).
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