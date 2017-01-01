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Генпрокурор Луценко на выборы не пойдет

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Раньше Генеральный прокурор заявлял, что планирует принять участие в парламентской кампании.
Луценко в Раду не пойдет
Луценко в Раду не пойдет
РБК-Украина
 
Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в парламентских выборах, рассказала его жена Ирина Луценко Громадскому.
 
"Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", — сказала Ирина Луценко.
 
Ранее Генпрокурор анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.
 
Зато сама Ирина Луценко на выборы идет — она будет баллотироваться в парламент по списку партии Европейская солидарность, однако под каким именно номером, она не уточнила.
 
"Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии с того времени, когда завершила работу в комсомольской организации", — добавила Луценко.
 
Напомним, что в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.
 
 
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Теги: Луценко, Генеральный прокурор, Ирина Луценко, Юрий Луценко, Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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