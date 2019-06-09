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Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, без потерь

Комментариев: 0
Позиции украинских военных обстреляли в районе села Водяное, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.
На Донбассе продолжают стрелять
На Донбассе продолжают стрелять
 
В воскресенье, 9 июня, в зоне проведения операции объединенных сил сепаратисты нарушили режим прекращения огня 14 раз, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
 
Обстрелы велись с применением 122-мм артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
 
 
Позиции ООС обстреляли в районе села Водяное с направления Азова и Веселого, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.
 
Напомним, что сепаратисты в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня.
 
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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Афганец    09.06.2019, 21:41
Оценка:  0
Афганец
Если на Донбассе не стреляют - вояки не получают бабло! Информация от самих вояк!
Судите сами - 14 обстрелов - и без потерь? Кто в кого стрелял???
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