Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, без потерь

Позиции украинских военных обстреляли в районе села Водяное, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.

В воскресенье, 9 июня, в зоне проведения операции объединенных сил сепаратисты нарушили режим прекращения огня 14 раз, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы велись с применением 122-мм артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Позиции ООС обстреляли в районе села Водяное с направления Азова и Веселого, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки и Гнутово.