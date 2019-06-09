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Нардеп-беглец Онищенко тоже собрался на выборы

Комментариев: 2
Депутат намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.
Онищенко собрался возвращаться в Украину
Онищенко собрался возвращаться в Украину
 
Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах, пишет LIGA.net.
 
"Я иду по 93-му округу (Киевская область)", - заявил Онищенко. 
 
Для этого нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в ЦИК. 
 
Ранее он заявлял о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе, также он заявлял, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.
 
По словам Онищенко, также он намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем. 
 
Напомним, что Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 миллиарда гривен.
 
 
 
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Теги: Выборы, Александр Онищенко, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ira0958    09.06.2019, 23:16
Оценка:  0
Ira0958
ворюга хочет воровать и дальше !
Духовный_скреп    09.06.2019, 22:05
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Не удивлюсь,если жириновский приедет и депутатом рады станет.
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