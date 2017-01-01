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В лагере Черновицкой области отравились 30 детей

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У больных детей наблюдалась тошнота и рвота. Специалисты на месте выясняют причины заболевания.
Под Черновцами отравились 30 детей
Под Черновцами отравились 30 детей
Думская

В селе Репужинцы Заставнивского района Черновицкой области 30 детей, находившихся в летнем лагере, были госпитализированы с симптомами отравления. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает местное информационное агентство АСС.

Отмечается, что в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

Как рассказал заместитель директора ГУ Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины Сергей Торский, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30 детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.

Напомним, в конце мая на Прикарпатье отравилась группа детей из Запорожья.

Перед этим  в Винницкой области госпитализировали семерых детей из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду.

 

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Теги: дети, лагерь, отравление, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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