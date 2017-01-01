В летнем лагере Черновицкой области отравились 30 детей

У больных детей наблюдалась тошнота и рвота. Специалисты на месте выясняют причины заболевания.

В селе Репужинцы Заставнивского района Черновицкой области в летнем лагере отравились 30 детей.

Об этом сообщает местное информационное агентство АСС.

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Сейчас в лагере работают медики, которые устанавливают причины заболевания. По предварительной информации, это отравление.

Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

У всех детей были жалобы на боль в животе и рвоту. На место приехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

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Руководитель ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка говорит, что ситуация уже улучшается. Точную причину заболевания устанавливают.

Ранее сообщалось, что во Львове 7 человек отравились угарным газом. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировано в лечебные учреждения Львова.