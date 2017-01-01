Жара и град: чего стоит ожидать украинцам 10 июня

В некоторых регионах возрастет пожарная опасность.

По всей территории Украины ожидается жаркая погода с кратковременными дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Диденко указывает, что сегодня, 10 июня, на Западной Украины, Севере, в Винницкой и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

“Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы и град“, - предупреждает синоптик.

В остальных регионах Украины будет сухая, жаркая погода, из-за чего сильно возрастает пожарная опасность.

Так, понедельник в Киеве будет жарким, до +30+32 градусов. Наблюдается вероятность грозового дождя, который только и будет усиливать ощущение духоты.

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Однако, по словам Диденко, именно во время дождя можно будет немного выдохнуть, ведь температура воздуха временно станет меньше.

Синоптик в такую погоду советует не забывать пить достаточное количество воды и не забывать про головные уборы, выходя на улицу.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подтоплены десятки дворов. Для откачки воды были привлечены 7 единиц техники и 25 человек из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб. м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м).