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Концерт на Потемкинской лестнице: Рухнула металлоконструкция со звуковым оборудованием

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Уберечь людей от травм удалось благодаря действиям курсантов Одесского государственного университета внутренних дел .
К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
скриншот видео

В Одессе в конце концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция со звуковым оборудованием.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

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“Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней. Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела“, - сообщили в полиции.

Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки.

Как сообщалось 2 июня в Одессе был установлен “рекорд жадности“ -  дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки.

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Теги: Одесса, полиция, концерт
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