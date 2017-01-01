В АП рассказали детали встречи Зеленского с Пинчуком

Встреча касалась обсуждения минских переговоров.

В АП рассказали, о чем Зе говорил с Пинчуком president.gov.ua

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Украинский бизнесмен Виктор Пинчук встречался в Администрации президента с Владимиром Зеленским и Леонидом Кучмой в рамках обсуждения минских переговоров. Об этом журналистам рассказал советник президента Зеленского Сергей Шефир, передает theБабель.

По словам Шефира, именно Пинчук помог Зеленскому уговорить Кучму возглавить украинскую делегацию на переговорах в Минске.

И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы, - акцентировал Шефир.

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Кроме того, Шефир отметил, что Леонид Данилович согласился на это предложение только после того, как убедился, что сам Зеленский также будет принимать участие в Минском процессе.

Напомним, Зе по очереди встречался с олигархами, но помнит только Пинчука. Президент не назвал имен остальных олигархов, хотя проводит встречи со всеми.