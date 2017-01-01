На въезде в Молдову СБУ усилила контрразведывательный режим

СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами.

Усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову puerrtto.livejournal.com

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Республике Молдова, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова“, - говорится в заявлении спецслужбы.

В рамках партнерских отношений, как отмечается, СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

“С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, на данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации“, - добавили в Службе безопасности.

Меры введены с целью недопущения обострения ситуации puerrtto.livejournal.com

Напомним, Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона, который отказался исполнить решение о роспуске парламента и назначил и. о. главы государства премьера Павла Филипа.

Как исполняющий обязанности президента, Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

При этом ЕС и США поддержали новое правительство Молдовы, а МИД Украины призвал не допустить российского сценария федерализации страны.