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Тимошенко заявила, с кем готова объединяться

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Лидер Батькивщины определилась с потенциальными союзниками.
Тимошенко не против объединиться
Тимошенко не против объединиться
Скриншот видео

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Сегодня, 10 июня, Батькивщина проводит съезд партии. Во время своего спича лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что готова объединяться с двумя политическими партиями для победы в мажоритарных округах. Об этом передает Акцент.

По словам Тимошенко, ее партия не позволит коррупционный реванш.

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Лидер Батькивщины публично заявила, что ее партия готова к объединению с партиями “Слуга народа” и “Голос” Святослава Вакарчука.

Кроме того, Тимошенко заявила, что готова идти в коалицию с президентом Украины Владимиром Зеленским, а таке озвучила основные моменты своей предвыборной программы.

Напомним, Зеленский анонсировал “особый сюрприз для Порошенко”. Президент отметил, что пришел менять систему, а не перезапускать старую.

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Теги: Тимошенко, съезд партии, объединение, Батькивщина
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Комментариев (3)
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Мыкола    10.06.2019, 11:19
Оценка:  0
Мыкола
Только полные идиоты могут голосовать за эту воровку и патологическую врунью. Только американские интересы в Украине спасли ее от судьбы ее подельника Лазаренко ! Какой убыток она принесла Украине и ее народу -это ужас!
Letohradek    10.06.2019, 11:19
Оценка:  0
Letohradek
А недалекое Зэ обещало своим фанатам, что не будет объединений с бывшими )) Любопытно, у избирателей Зэ есть вопросы по этому поводу к охрыпшей крысе?
T-REX2    10.06.2019, 11:19
Оценка:  0
T-REX2
Ох и хитро..опа
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