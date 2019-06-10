Тимошенко заявила, с кем готова объединяться

Лидер Батькивщины определилась с потенциальными союзниками.

Тимошенко не против объединиться Скриншот видео

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Сегодня, 10 июня, Батькивщина проводит съезд партии. Во время своего спича лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что готова объединяться с двумя политическими партиями для победы в мажоритарных округах. Об этом передает Акцент.

По словам Тимошенко, ее партия не позволит коррупционный реванш.

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Лидер Батькивщины публично заявила, что ее партия готова к объединению с партиями “Слуга народа” и “Голос” Святослава Вакарчука.

Кроме того, Тимошенко заявила, что готова идти в коалицию с президентом Украины Владимиром Зеленским, а таке озвучила основные моменты своей предвыборной программы.

Напомним, Зеленский анонсировал “особый сюрприз для Порошенко”. Президент отметил, что пришел менять систему, а не перезапускать старую.