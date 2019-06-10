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“Я - внучка Коломойского”: пресс-секретарь Зеленского сделала заявление

Комментариев: 0
Юлия Мендель в необычной форме ответила всем хейтерам за троллинг в ее сторону.
Мендель отличилась особым заявлением
Мендель отличилась особым заявлением
facebook.com/profile.php?id=1781187626

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в ироничной форме ответила всем, кто распускал слухи касательно ее назначения на должность. Об этом Мендель написала на своей странице в Facebook.

За последнюю неделю узнала, что я:

  • внучка Коломойского: у моей мамы спрашивали, где моя бабушка, которая всю жизнь провела в селе Херсонщине, встретила Коломойского и как у них завязался роман;
  • в то же время я в очень тесных отношениях с Пинчуком (очевидно, у меня таланты заводить связи);
  • пристроенная Левочкиным (хотя его номер в роли журналистки я так и не нашла);
  • назначена Госдепом и одновременно сотрудница Кремля (видимо, по совместительству).

Очень рада, что заставила платить целой армии троллей! Значит, делаю все правильно! Сделаем их вместе!, - написала Мендель.

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К слову, многие пользователи довольно в резкой форме восприняли ироничный пост Мендель. Некоторые даже посоветовали ей следить за языком.

Напомним, американские СМИ обвинили Мендель в конфликте интересов. По мнению CNN, кандидат в пресс-секретари не должна была писать статьи в NYT уже с 3 мая.

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Теги: Мендель, Зеленский, пресс-секретарь, заявление, слухи
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    10.06.2019, 11:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
С такими коленями ей бы юбку по длинней носить.
Джо-кер    10.06.2019, 11:22
Оценка:  0
Джо-кер
Фото в Москве в 2015 году. Патриотка, не известно только, какой страны....
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